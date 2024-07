Airbus verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Gewinnrückgang, der jedoch geringer ausfiel als erwartet. Der Nettogewinn sank auf 230 Millionen Euro, während der Umsatz leicht auf 16 Milliarden Euro anstieg. Trotz Lieferkettenproblemen wurden 323 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, was die Erwartungen übertraf. Die Airbus-Aktie reagierte positiv auf diese Nachrichten und legte im nachbörslichen Handel zu.

Ausblick und Strategische Anpassungen

Das Unternehmen hält an seiner Jahresprognose fest und strebt die Auslieferung von etwa 770 Flugzeugen an. Airbus arbeitet intensiv daran, Produktionsengpässe zu bewältigen, insbesondere bei der gefragten A320neo-Familie. Das Ziel, monatlich 75 Maschinen zu produzieren, wurde auf 2027 verschoben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Auftragsbestand robust, was das langfristige Wachstumspotenzial unterstreicht.

[...]

