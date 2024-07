The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2024



ISIN Name

US172967HV61 CITIGROUP INC. 2024

DE000DK0EW14 DEKA IHS SERIE 7545

US500769JC98 KRED.F.WIED.V.19/2024 DL

DE000HLB76A5 LB.HESS.THR.CARRARA08E/22

DE000LB2BVT3 LBBW FZA 22/24

DE000RLP1205 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020

DE000LB13Q01 LBBW SZA NH 20/24

USU8574GAA86 SPST 23-CL5 23/24 FLR

USU4912XAG89 KENVUE 23/53 REGS