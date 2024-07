The following instruments on XETRA do have their first trading 31.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2024Aktien1 US16950T1025 China Merchants Bank Co. Ltd. ADR2 US09032H1059 Binah Capital Group Inc.3 FR001400PVN6 Viridien S.A.4 US12531Q3039 Viridien S.A. ADRAnleihen/ETF1 US277432AZ35 Eastman Chemical Co.2 XS2864439158 Mundys S.p.A.3 XS2871577115 NatWest Group PLC4 XS2870147597 American Honda Finance Corp.5 XS2872909770 AstraZeneca Finance LLC6 XS2872909697 AstraZeneca Finance LLC7 IT0005607459 Italien, Republik8 US05964HBH75 Banco Santander S.A.9 US171239AL07 Chubb INA Holdings LLC10 US210518DX16 Consumers Energy Co.11 FR001400QZ47 Edenred SE12 USV7780TAP85 Royal Caribbean Cruises Ltd.13 XS2872349613 Vodafone International Financing DAC14 US233331BM83 DTE Energy Co.15 US615369BA23 Moody's Corp.16 LU1407887915 Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF17 IE000D5R9C23 iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF18 IE000OVF8Q66 iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF19 IE00000EF730 iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF20 IE0009VWHAE6 iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF21 IE000D8XC064 iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF