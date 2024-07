Gelsenkirchen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der ukrainische Meister wird in dieser Saison mindestens vier Spiele in der Veltins-Arena austragenFußballfans können jetzt Tickets für die UEFA Champions League-Spiele 2024/25 von Shakhtar Donetsk in Gelsenkirchen, Deutschland, kaufen. Der ukrainische Verein wird in der neuen Ligaphase der Champions League mindestens vier Spiele in der Veltins-Arena austragen.Vor der Auslosung des Wettbewerbs am 29. August in Monte-Carlo sind Eintrittskarten für einzelne Spiele und Saisonpakete zu ermäßigten Preisen erhältlich.Nach einer Saison 2023/24, in der Shakhtar sowohl Champions League- als auch Europa League-Heimspiele im Volksparkstadion des Hamburger SV austrug, zeigte sich Serhii Palkin, Vorstandsvorsitzender des FC Shakhtar, begeistert von einem Arrangement, das seinen Verein zurück nach Deutschland führt."Wir freuen uns, dass wir unsere UEFA Champions League-Spiele in einem der besten Stadien Deutschlands austragen können. Die positiven Erfahrungen der letzten Saison zeigen, dass Shakhtar eine starke Unterstützung durch die Fans in diesem Land hat - sowohl durch Einheimische als auch durch ukrainische Flüchtlinge. Dieser Faktor ist für unseren Club von großer Bedeutung. Wir danken dem Management von Schalke 04 und der Stadt Gelsenkirchen für ihre Solidarität und zweifeln nicht an der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die Spiele der UEFA Champions League", erklärte Palkin.Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 konnte Shakhtar keine Heimspiele mehr in seinem Heimatland austragen. Die Knappen spielten in der Saison 2022/23 in Warschau, in der Saison 2023/24 in Hamburg und ziehen nun nach Gelsenkirchen um.Die Veltins-Arena mit einem Fassungsvermögen von 62.278 Plätzen ist ein erstklassiger Veranstaltungsort, in dem bereits bedeutende Ereignisse stattfanden, darunter das Finale der UEFA Champions League 2004 und Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006. Derzeit wird es auch als einer der Austragungsorte der UEFA EURO 2024 genutzt. Hier fanden bereits die Gruppenspiele Serbien gegen England (0:1), Spanien gegen Italien (1:0) und Georgien gegen Portugal (2:0) sowie das Achtelfinalspiel zwischen England und der Slowakei statt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kartenverkauf-fur-die-uefa-championsleague-spiele-von-shakhtar-donetsk-in-gelsenkirchen-beginnt-302210421.htmlPressekontakt:João Malha,media@empower-sports.com,+351 91842 50 73Original-Content von: Shakhtar Donetsk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175884/5834114