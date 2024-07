WIESBADEN (ots) -- 18,8 Millionen Fluggäste an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen: 6,2 % mehr als im Juni 2023, aber 12,7 % weniger als im Juni 2019- Spanien, Türkei und Italien im Juni 2024 die beliebtesten Reiseziele- 90,8 Millionen Fluggäste im 1. Halbjahr 2024: 10,5 % mehr als im 1. Halbjahr 2023 und 14,6 % weniger als im 1. Halbjahr 2019Im Juni 2024 sind auf den deutschen Hauptverkehrsflughäfen rund 18,8 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das Fluggastaufkommen damit 6,2 % höher als im Juni 2023 (17,7 Millionen). Im Vergleich zum Juni des Vor-Corona-Jahres 2019 (21,6 Millionen) zählten die Flughäfen aber 12,7 % weniger Passagierinnen und Passagiere.1. Halbjahr 2024: Passagierverkehr erholt sich weiter, bleibt aber deutlich unter dem VorkrisenniveauIm gesamten 1. Halbjahr 2024 starteten und landeten an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen 90,8 Millionen Fluggäste und damit 10,5 % mehr als im 1. Halbjahr 2023 (82,2 Millionen). Im gleichen Zeitraum sanken die Preise für Auslandsflüge um 3,1 %. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 (106,3 Millionen) lag die Zahl der Flugreisenden im 1. Halbjahr 2024 um 14,6 % niedriger.Flugverkehr mit der Türkei im Juni 2024 mit deutlichem Anstieg gegenüber Juni 2019Im Juni 2024 war Spanien das beliebteste Reiseziel (2,9 Millionen ein- und aussteigende Fluggäste), gefolgt von der Türkei (2,0 Millionen) und Italien (1,3 Millionen). Im Vorjahresvergleich legte Spanien damit um 9,5 %, die Türkei um 2,9 % und Italien um 11,9 % zu. Gegenüber dem Niveau von Juni 2019 sank die Zahl der Reisenden aus und nach Spanien allerdings um 4,3 % und die Zahl der Reisenden aus und nach Italien um 13,8 %, während der Flugverkehr mit der Türkei einen deutlichen Passagier-Anstieg um 20,1 % verzeichnete.Methodische Hinweise:Bei den betrachteten Fluggastzahlen zu Deutschland werden im Auslandsverkehr ein- und aussteigende Fluggäste nach erstem Streckenziel betrachtet. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich einsteigende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Der Transitverkehr ist nicht enthalten.Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Jahr. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 46421) sowie die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Über das Fluggastaufkommen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr sowie im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 informiert auch die Pressemitteilung Nr. 045 vom 05. Februar 2024. Ergebnisse zur Entwicklung der Verbraucherpreise für Auslands-Flugtickets im 1. Halbjahr 2024 bietet die Zahl der Woche Nr. 29 vom 16. Juli 2024.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Luftverkehr,Telefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5834110