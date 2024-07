Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweiseBitte aktualisierte Programmtexte beachten:Samstag, 31. August 2024, 12.00 Uhreinfach MenschAnnika Zeyen-Giles: Paralympics 2024 (3)Film von Samira NajafianWeltklasse in zwei Sportarten: Annika Zeyen-Giles ist ehemalige Rollstuhlbasketballerin und erfolgreiche Para-Radsportlerin. Die Handbikerin trainiert für die Paralympics 2024.Querschnittsgelähmt durch einen Reitunfall mit 14 Jahren, sucht Annika neue sportliche Herausforderungen. Nach ihrer Karriere im Rollstuhlbasketball wechselt sie 2019 zum Handbike - und ist auch dort sehr erfolgreich: 2020 holt sie Gold in Tokio.2023 wird sie Weltmeisterin in Glasgow. Allein mit ihrer Kraft aus dem Oberkörper und den Armen erzielt Annika Höchstleistung auf ihrem Handbike. Ihren Erfolg begründet sie mit Ehrgeiz, Leidenschaft und Disziplin. Ihr Lachen und ihre positive Art sind ihr Markenzeichen.Der Film begleitet die Sportlerin während ihrer Vorbereitung auf die Paralympics, wie sie gemeinsam mit ihrem Physiotherapeuten Tempo auf ihrem Handbike macht. Die Zuschauer sind dabei, wenn Annika mit ihrem Trainer an der Sporthochschule Köln eine Leistungsdiagnostik durchführt.Außerdem wird deutlich, welche Rolle das Mini-Pony Gustav in Annikas Leben spielt.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Vier Folgen zum Thema "Paralympics 2024" werden samstags um 12.00 Uhr ausgestrahlt (Ausnahme: 7. September: 10.55 Uhr.)Samstag, 24. August 2024, 12.00 Uhreinfach MenschJohannes Floors: Paralympics 2024 (2)Film von Henrik DiekertJohannes Floors will es noch einmal wissen. Kann er auch 2024 bei den Paralympics in Paris wieder alle Rekorde brechen? Hartes Training und eine perfekte Vorbereitung deuten darauf hin.Der gebürtige Niedersachse wurde 1995 mit einem Fibula Gendefekt geboren. Die Deformation seiner Beine verursachte große Schmerzen. Mit 16 entschied sich der heutige Leichtathlet zur beidseitigen Amputation seiner Unterschenkel. Eine beispiellose Sportkarriere begann.2016 und 2020 gewann er bereits paralympisches Gold. Und auch 2024 will er es noch einmal allen zeigen.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5834131