Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die kamen am Markt alles andere als gut an. In einer ersten Reaktion verliert die Aktie im frühen Handel rund sechs Prozent, nachdem vor allem Probleme in China das Geschäft belasten.Der Umsatz stieg im zweiten Quartal zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT legte überproportional um neun Prozent auf 825 Millionen Euro zu. Nach Steuern blieben mit 472 Millionen ...

