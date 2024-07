BVK, Deutschlands größter Pensionsfonds, hat sich seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2007 an neun Pantheon-Private Equity Programmen beteiligt, deren Anlagen sich über Europa und Nordamerika erstrecken.

Das neueste Programm ist das dritte seiner Art, das sich auf die Bereitstellung von Kapital zur Finanzierung des kontinuierlichen Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA konzentriert, und zwar durch Primary Fund Investments und zu einem geringeren Teil auf Co-Investments.

Pantheon ist bekannt für seine umfassende Expertise in den Bereichen Mid Market Private Equity und Growth Equity, die in diesem Mandat genutzt wird, um einen Beitrag zur sicheren finanziellen Zukunft für die BVK-Pensionsberechtigten zu leisten.

Pantheon, einer der führenden Private Markets Investoren hat seine nunmehr fast zwei Jahrzehnte währende Beziehung zur Bayerischen Versorgungskammer (BVK), Deutschlands größtem Pensionsfonds, weiter ausgebaut und ein neues Private-Equity-Mandat erhalten.

Die Beziehung zwischen der BVK und Pantheon geht auf das Jahr 2007 zurück und umfasst Investitionen in neun Dachfonds und Einzelmandate in den Segmente Midmarket Private Equity und Growth Equity in Europa und Nordamerika. Das neueste Programm ist das dritte seiner Art, das sich auf die Bereitstellung von Kapital zur Finanzierung des kontinuierlichen Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA konzentriert, und zwar durch Primary Fund Investments und zu einem geringeren Teil durch Co-Investments.

Pantheon blickt auf über 40 Jahre Erfahrung mit Private-Equity-Investitionen zurück und ist seit 27 Jahren ein aktiver Co-Investor, der sich aus Überzeugung auf den Mid Market und Growth Equity konzentriert, wo Pantheon ein erhöhtes Potenzial für operative Wertschöpfung sieht. Pantheon verwaltet über alle Private Markets Anlageklassen und -Programme ein Vermögen von mehr als 65 Mrd. USD und investiert jährlich mehr als 4 Mrd. USD in Private Equity Programme.

BVK verwaltet das Pensionsvermögen von 12 betrieblichen und kommunalen Versorgungswerken im Freistaat Bayern mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 111,9 Mrd. Euro (119,7 Mrd. USD). Etwa jeder fünfte Haushalt in Bayern bezieht Leistungen von der BVK.

Ralph Guenther, Partner und Leiter Continental Europe Investor Relations bei Pantheon: "Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen, das uns der BVK entgegenbringt, um auch weiterhin einen Beitrag zu leisten Millionen von Rentnern in Bayern finanziell abzusichern. Das jüngste Mandat des BVK bestätigt unseren langfristigen und partnerschaftlichen Ansatz und die Stärke unserer Expertise im Bereich Private Equity Mid-Market und Growth Equity."

Hendrik Kott, Leiter Aktien und Alternative Investments bei BVK: "Wir sind sehr zufrieden mit der hervorragenden Arbeitsbeziehung, die wir in den letzten 17 Jahren mit dem Pantheon-Team aufgebaut haben. Pantheon ist zu einem unserer wichtigsten Partner im Bereich Private Equity geworden, der uns kontinuierlich Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in den weniger sichtbaren Bereichen des Marktes verschafft, wo die Interessenübereinstimmung zwischen den Investoren und den kleineren und mittleren Unternehmen, zu deren Wachstum sie beitragen, am größten ist."

Jeff Miller, Co-Head of Investment und Global Head of Private Equity bei Pantheon: "Wir sind sehr stolz darauf, mit BVK zusammenzuarbeiten, um Firmeninhabern und Unternehmern in Nordamerika weiterhin zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. Dies wiederum gibt uns die Möglichkeit, attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen, die dazu beitragen, eine sichere finanzielle Zukunft für die vielen Menschen zu schaffen, die bei der BVK versichert sind."

Über Pantheon

Pantheon* steht seit mehr als 40 Jahren an der Spitze von Private-Markets-Investments und hat sich einen Ruf für innovative Investmentkonzepte aufgebaut, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen abdecken. Diese reichen von primären Fondszusagen über Co-Investitionen bis hin zu Sekundärtransaktionen, in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Private Credit.

Wir arbeiten dabei mit mehr als 650 Kunden zusammen, darunter institutionelle Investoren aller Größen sowie eine wachsende Zahl von Vermögensberatern und privaten Investoren, mit einem verwalteten Vermögen von etwa 65 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2023).

*Pantheon bezieht sich auf die Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen von Pantheon Ventures Inc. und AMG Plymouth UK Holdings Limited und umfasst in den USA (San Francisco und New York), Großbritannien (London), Hongkong, Guernsey, Tokio, Dublin und Singapur ansässige operative Geschäftsstellen.

Die AMG Pantheon Funds werden von AMG Distributors, Inc., einem Mitglied von FINRA/SIPC, vertrieben.

2024

