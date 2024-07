DJ Adidas in Nordamerika weiter mit Umsatzminus - sieht aber Lichtblicke

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat in Nordamerika im zweiten Quartal weiter Umsatzrückgänge verzeichnet. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 7,7 Prozent, nach einem Rückgang von 3,6 Prozent im ersten Quartal und 16 Prozent im Vorjahr.

Allerdings sei der erneute Rückgang Adidas zufolge ausschließlich der deutlichen Reduktion des Yeezy-Geschäfts zuzuschreiben. Das Unternehmen sieht bereits Licht am Ende des Tunnels, denn Yeezy herausgerechnet ergab sich laut Mitteilung in Nordamerika ein Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich. Getrieben sei dies durch Wachstum im Großhandel sowie im eigenen Einzelhandel. In absoluten Zahlen betrug der Umsatz in Nordamerika im Quartal 1,3 Milliarden Euro, nach 1,4 Milliarden im Vorjahr, er war nach Europa der zweitstärkste weltweit.

Mit den Zahlen zum ersten Quartal hatte Adidas-CEO Björn Gulden seine Erwartung bekräftigt, dass Adidas im Segment Nordamerika im zweiten Halbjahr zu Umsatzwachstum zurückkehrt.

Besonders im wettbewerbsintensiven US-Markt hat Adidas bisher die hohen Lagerbestände und die Auswirkungen des abrupten Endes der Yeezy-Design-Partnerschaft mit dem Musiker Kanye West gespürt. Außerdem ist dies der Heimatmarkt des größeren Wettbewerbers Nike, der jüngst aber schwächelt.

July 31, 2024 02:39 ET (06:39 GMT)

