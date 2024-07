Der französische Energiemanagement- und Automatisierungskonzern Schneider Electric verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein beachtliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent auf 18,17 Milliarden Euro, was laut Unternehmensangaben einen Rekordwert darstellt. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte operative Ergebnis (EBITA), welches um 6,6 Prozent auf 3,38 Milliarden Euro zulegte. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und führte zu einer Verbesserung der EBITA-Marge um 60 Basispunkte auf 18,6 Prozent.

Optimistischer Ausblick trotz Herausforderungen

Aufgrund der positiven Entwicklung hob Schneider Electric seine Jahresprognose an. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches EBITA-Wachstum zwischen 9 und 13 Prozent, statt der zuvor prognostizierten 8 bis 12 Prozent. Die Umsatzerwartung bleibt mit einem organischen Wachstum von 6 bis 8 Prozent unverändert. Trotz des Rückgangs des Nettogewinns auf 1,88 Milliarden Euro, bedingt durch eine Wertminderung der Investition in ein Software-Unternehmen, zeigt sich der Konzern zuversichtlich für die Zukunft und betont seine starke Positionierung in den Bereichen Digitalisierung, KI und Energiewende.

Schneider Electric Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...