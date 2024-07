Die Walt Disney Aktie verzeichnete kürzlich einen Anstieg von 1,98% und schloss bei 93,97 Dollar, was die Verluste des S&P 500 übertraf. Trotz eines Rückgangs von 6,02% im letzten Monat bleibt das Unternehmen im Fokus der Investoren. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,19 Dollar, was einem Anstieg von 15,53% im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Die Jahresprognosen deuten auf ein Wachstum sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz hin, was das Vertrauen in die Erholung des Unterhaltungsriesen stärkt.

Positive Aussichten trotz Anpassungen

Obwohl einige Analysten ihre Preisprognosen nach unten korrigiert haben, sehen viele weiterhin Potenzial in der Disney-Aktie. Die Erwartungen an die Filmabteilung und die Streaming-Dienste bleiben hoch, trotz Herausforderungen im Parkgeschäft. Die jüngsten Tarifverhandlungen mit den Mitarbeitern der Themenparks endeten erfolgreich und verhinderten einen potenziellen Streik, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

