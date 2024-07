PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat im Juli wieder etwas angezogen. Die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahr um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 2,5 Prozent betragen, nach 2,6 Prozent im Mai. Analysten hatten für Juli mit einer deutlicheren Beschleunigung der Teuerung in Höhe von 2,8 Prozent gerechnet.

Insee begründete den lediglich moderaten Anstieg der Inflation damit, dass der starke Anstieg der Energiepreise, und hier insbesondere der Gaspreise, durch den Rückgang der Preise für Dienstleistungen und Nahrungsmittel teilweise ausgeglichen worden sei./la/zb