Luzern (ots) -Die Europäische Akademie für Ayurveda organisiert ihr jährliches Symposium zum ersten Mal in der Schweiz, in Luzern. Dies dank der Partnerschaft mit der Heilpraktikerschule Luzern. Es kommen ReferentInnen aus Indien und Deutschland. Auch für Nicht-Fachleute gibt es ein Programm. Das Symposium ist am Wochenende vom 12. und 13. Oktober 2024.Dieses Jahr gibt es drei Themen, zu denen 30 internationale ReferentInnen sprechen, zum Beispiel aus Indien, Italien und Portugal. Auch der Grand Seigneur der Schweizer Ayurveda-Medizin ist dabei. so auch Dr. Hans Rhyner. Die Themen: Rheumatischer Formenkreis, Sattvavajaya-Therapien für die Psyche sowie Ayurveda und Frauengesundheit.Highlights: Sogar Prof. Dr. Shivenarain Gupta kommt, spricht über ayurvedische Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Zu ayurvedischer Psychiatrie spricht zum Beispiel Dr. Parvathy Devi.Das Programm für Nicht-Fachleute umfasst den Ayurveda-Marktplatz mit Ständen der Produktpartner der Ayurveda-Akademie sowie Vorträge und Demonstrationen. So gibt Beratungen zur Ayurveda-Typologie, in denen die BesucherInnen erfahren, was für eine Dosha-Konstitution sie ausmacht."Diese Etablierung von Ayurveda-Berufen und -Heilmitteln in der Schweiz wird international beachtet. Das hat uns inspiriert, diesen Kongress in Luzern zu organisieren", sagt Mark Rosenberg, zusammen mit seiner Frau Kerstin Rosenberg Inhaber und Schulleiter Europäische Akademie für Ayurveda und Organisator des Symposiums."Es freut uns nun, nicht nur die Ayurveda-Ausbildungen gemeinsam anzubieten, sondern auch all die internationalen Ayurveda-Persönlichkeiten in unserer schönen Gegend zu begrüssen", so Hein Zalokar von der Schulleitung der Heilpraktikerschule Luzern, wo auch das Sonntagsprogramm stattfindet. Das Programm am Samstag ist im Hotel Seeburg.Das Symposium ist unterstützt durch das Ministry of AYUSH, Government of India, sowie AMVS, der Ayurveda-Medizin Verband Schweiz.Detailshttps://ayurveda-symposium.org/Details Programm für Nicht-Fachleutehttps://www.heilpraktikerschule.ch/informationen/ayurveda-day-luzern-2024Interview zu Motivation und Hintergründen mit Mark Rosenberghttps://ots.ch/lNM4WcPressekontakt:Vanessa GutherzKommunikation Rosenberg Europäische Akademie für Ayurvedaab 12. August erreichbarvanessa.gutherz@ayurveda-akademie.org+49 605 491 31 18Nina AmreinKommunikation Heilpraktikerschule Luzernnina_amrein@heilpraktikerschule.ch+41 41 418 50 12