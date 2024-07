FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Dax zum Start in den Mittwochshandel seine moderaten Vortagesgewinne ausgebaut. Die Kurstafel zeigte zuletzt ein Plus von 0,75 Prozent auf 18.549,51 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,67 Prozent auf 25.475,98 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,2 Prozent.

Zahlreiche Quartalsbilanzen bewegten am Mittwoch die Kurse zunächst teils deutlich. Erst nach dem Börsenschluss hierzulande stehen dann die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda. Eine Zinssenkung wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet, Markteilnehmer rechnen damit im September.

Ein kleiner Hinweis auf eine steigende Bereitschaft der Fed zur geldpolitischen Lockerung wäre schon ein Zugewinn, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das würde die Chance erhöhen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September erneut an der Zinsschraube dreht, so der Experte. "Deutschlands Wirtschaft schrumpft und das unterstreicht, was viele ohnehin hinter vorgehaltener Hand sagen: Dass die einzige bislang erfolgte Zinssenkung der EZB noch viel zu wenig war, um einen wirklichen Effekt zu erzielen."/ajx

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145