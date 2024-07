Ein bedeutender Schritt in Richtung umweltfreundlicher Schwerlastverkehr wurde in Ontario, Kanada, gemacht. Ein führendes Unternehmen für emissionsfreien Transport hat in Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner die erste kommerzielle Wasserstoff-Tankstelle für den Schwerlastverkehr eröffnet. Die strategisch günstig gelegene Station nahe wichtiger Autobahnen markiert den Beginn einer neuen Ära im kanadischen Transportsektor. Regierungsvertreter und Wirtschaftsführer waren bei der Eröffnung anwesend, was die Bedeutung dieses Meilensteins unterstreicht.

Wachstumspotenzial und Anreize

Das Unternehmen erwartet ein signifikantes Wachstum in Kanada, unterstützt durch staatliche Förderprogramme. Anreize von bis zu 200.000 CAD für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw und 150.000 CAD für Batterie-elektrische Lkw stehen zur Verfügung. Zusätzliche Fördermittel in British Columbia machen die Technologie noch attraktiver. Diese Entwicklung ist Teil einer breiteren Strategie zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs in ganz Nordamerika.

