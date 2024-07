Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen handelten gestern uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Die Inflationsrate in Deutschland sei im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) um 2,3% gestiegen. Der für europäische Zwecke harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sei auf Jahressicht von zuvor 2,5% im Juni ebenfalls leicht auf nunmehr 2,6% gestiegen. Experten hätten im Schnitt jeweils mit 0,1 PP weniger gerechnet. Treiber der Entwicklung seien vor allem Dienstleistungen (+3,9%) gewesen. Hier hätten sich deutlich gestiegene Löhne ausgewirkt, die an die Kunden weitergegeben worden seien. Nahrungsmittel hätten sich y/y um 1,3% verteuert, wohingegen sich Energie um 1,7% verbilligt habe. Die Kerninflation habe bei 2,9% verharrt. ...

