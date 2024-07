DAX hangelt sich vor Fed-Entscheidung nach oben. Halbleiteraktien gefragt.

Der DAX® startete deutlich im Plus in den Handelstag. Mehrheitlich gute Unternehmensergebnisse stützten den Index. Zudem zogen die US-Futures nach dem schwachen Handelstag heute morgen kräftig an. Im Tagesverlauf werden jedoch noch einige Daten erwarten. Dabei stehen unter anderem Inflationszahlen aus Europa, der ADP-Bericht aus den USA, die Fed-Zinsentscheidung und die Zahlen von Meta Platforms im Kalender. Es könnte somit ein bewegter Handelstag werden.

Unternehmen im Fokus

Airbus deutet einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an. Auto1 Group erhöhte nach einem guten 2. Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr. Anleger quittierten dies anfänglich mit einem zweistelligen Kursplus. Fresenius hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. "Das Geschäftsjahr 2024 ist ein Wendepunkt für Fresenius: Unsere Arbeit zahlt sich aus", erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Sen bei der Vorlage der Zahlen. Die Aktie notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit Sommer 2022. Infineon profitierte im frühen Handel von guten Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Siemens Healthineers konnte die Erwartungen der Marktteilnehmer im zurückliegenden Quartal nicht erfüllen. Entscheidend war vor allem ein erneut schwaches China-Geschäft. Die Aktie tauchte daraufhin unter die 50 Euromarke. Der Softwarehersteller Teamviewer meldete überaschend gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Ziele wurden bestätigt. Nach eigenen Angaben sollte sich im zweiten Halbjahr der reduzierte Umfang des Sponsorenvrtrags mit Manchester United positiv bemerkbar machen. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

Microsoft meldete gestern nach Handelsschluss einen Gewinn- und Umsatzanstieg im vierten Geschäftsquartal. Allerdings rechnet der Konzern weiterhin mit einem nachlassenden Wachstum im Cloudbereich. Diese Botschaft kam bei den Investoren nicht gut an. Nvidia gab gestern im Tagesverlauf deutlich nach. Die guten Zahlen von AMD halfen dem Papier nachbörslich jedoch wieder auf die Sprünge.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260/18.407 Punkte

Der DAX® brach im frühen Handel aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten weiterhin nach oben. Die nächste Hürde liegt bei 18.577 Punkten. Diese Marke kann richtungsweisend sein. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 18.755 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.880 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 18.407 Punkten. Bei einem Rücksetzer unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis 18.260 Punkten oder gar 18.114 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2024 - 31.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2019 - 31.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 95,75* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 110,30** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 110,98*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,06 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,46* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,36* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,63* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.