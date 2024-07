Allerdings, so meldete das Statistische Bundesamt heute, im Juni nicht mehr ganz so stark wie zuvor: Waren es im letzten Monat 8 000 mehr als im Mai 2024, erreichte der Zuwachs im Mai selbst 21 000 Personen mit Wohnort in Deutschland gegenüber dem April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kletterte die Erwerbstätigkeit hierzulande um 0,4 %. Die gleiche Rate wurde auch für die Monate Februar bis Mai 2024 festgestellt. Die Bundesstatistiker beschreiben es als "stabilen Aufwärtstrend im Vorjahresvergleich" - und dies trotz der einen oder anderen Meldung von Arbeitsplatzabbau.



