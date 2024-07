EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung

Effizient und nachhaltig: SCHOTT Pharma führt neues Nestdesign mit erhöhter Anzahl an vorfüllbaren Polymerspritzen ein



31.07.2024 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Effizient und nachhaltig: SCHOTT Pharma führt neues Nestdesign mit erhöhter Anzahl an vorfüllbaren Polymerspritzen ein 31. Juli 2024, Deutschland, Mainz Neues Nest von SCHOTT Pharma bietet bei gleichbleibenden Außenmaßen Platz für 160 anstelle von 100 vorfüllbare Polymerspritzen

Dank verändertem Design können Pharmaunternehmen ihre Effizienz um bis zu 67 % steigern, ihre Herstellungskosten erheblich senken und den CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte um 17 % reduzieren, während hohe Qualität und Sterilität erhalten bleiben

-Fußabdruck ihrer Produkte um 17 % reduzieren, während hohe Qualität und Sterilität erhalten bleiben Durch Zusammenarbeit mit Bausch + Ströbel bei der Konzeption ist das neue Nest mit Hightech-Maschinen kompatibel und ermöglicht effiziente und zuverlässige Abfüllung von Medikamenten SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat ein neues Nest für vorfüllbare Polymerspritzen entwickelt. Es fasst insgesamt 160 Spritzen bei gleichbleibenden Außenmaßen, was einer Steigerung von 60 % im Vergleich zum Standardnest mit 100 Spritzen entspricht. Damit profitieren Pharmaunternehmen von einem höheren Ausstoß als bei dem Standardnest: Bei gleicher Zykluszeit können sie mit dem neuen Nest von SCHOTT Pharma deutlich mehr Spritzen pro Stunde abfüllen als mit dem Nest mit 100 Spritzen. Dadurch können Medikamentenhersteller ihre Effizienz um bis zu 67 % steigern, ihre Produktionskosten deutlich senken und ihren Product Carbon Footprint (PCF) um 17 % reduzieren. "Mit diesem Schritt setzen wir aktiv an einem entscheidenden Hebel an, um die Kosten von Pharmaunternehmen zu senken und ihre Wertschöpfungskette zu reorganisieren", sagt Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Diese Innovation ist ein Beispiel für unsere Ingenieursleistung: Mit unserem neuen Nest ermöglichen wir es Medikamentenherstellern, ihre hohen Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Regularien zu erfüllen und gleichzeitig eine hohe Qualität zu bewahren. Wir haben positives Feedback vom Markt erhalten und erste Kunden planen bereits, das neue Produkt einzusetzen." Um der Nachfrage nach einer schnellen Medikamentenherstellung in großen Mengen gerecht zu werden, benötigen Pharmaunternehmen Aufbewahrungslösungen, die eine effiziente und sichere Abfüllung der Medikamente ermöglichen. Gleichzeitig versuchen sie, Kosten zu senken, ohne Kompromisse bei der Qualität oder regulatorischen Vorschriften einzugehen. Darüber hinaus suchen sie auch angesichts des zunehmenden Drucks von Zulassungsbehörden nach Möglichkeiten, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und Abfall zu minimieren. Das neue SCHOTT TOPPAC® Nest 160 von SCHOTT Pharma wurde speziell entwickelt, um diese unterschiedlichen Anforderungen in einer umfassenden Lösung zu erfüllen und eine effizientere Produktion von hochwertigen Medikamenten, einschließlich Impfstoffen, Dermafillern oder Verdünnungsmitteln, zu ermöglichen. Aufgrund von Skaleneffekten werden die gesamten Fixkosten durch den höheren Ausstoß stark reduziert. Zusammenarbeit mit Branchenführern Das Nest baut auf der engen Zusammenarbeit zwischen SCHOTT Pharma und Bausch + Ströbel, einem führenden Maschinenhersteller, auf. "Durch die enge Partnerschaft mit SCHOTT Pharma haben wir eine nahtlose Integration des neuen SCHOTT TOPPAC® Nest 160 in unsere High-Speed-Maschine erreicht. Dank einer einfachen Implementierung, die nur wenige Nachrüstarbeiten erfordert, können wir Pharmaunternehmen einen effizienten und zuverlässigen Abfüllprozess ermöglichen", ergänzt Marco Eller, Produktmanager bei Bausch + Ströbel. Umfassendes Portfolio an hochwertigen Lösungen SCHOTT Pharma stellt seit über 20 Jahren vorfüllbare Polymerspritzen aus Cyclic Olefin-Copolymer (COC) her. Das Vertrauen der Industrie in das Unternehmen wird durch die breite Kundenbasis für diese High-Value-Lösungen unterstrichen. Dazu zählen über 100 kommerzielle Kunden sowie führende Hersteller von mRNA-Medikamenten. Bereits heute werden vier Blockbuster-Medikamente, d. h. Arzneimittel, die einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD pro Jahr erzielen, in den Polymerspritzen des Unternehmens gelagert.

Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com



Pressekontakt

Joana Kornblum

Media Relations

Tel.: +49 151/29223552

E-Mail: joana.kornblum@schott.com Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com



31.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com