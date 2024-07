Mehr als zehn Prozent verlor die Fuchs Vorzugsaktie (A3E5D6) in der vergangenen Woche. Schuld daran hatten vor allem Ängste, dass der Schmierstoff-Spezialist bei den an diesem Dienstag anstehenden Halbjahreszahlen den Markt enttäuschen wird, wie dies bei vielen konjunktursensitiven Titeln, die zudem mit der Autoindustrie in Verbindung stehen, zuletzt der Fall war. Doch Fuchs erreichte die [...]

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...