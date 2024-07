© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Bei den Aktien von Match Group und Pinterest dürfte es nach den am Dienstabend vorgelegten Quartalszahlen zu Volatilität kommen. Was Anleger wissen müssen.Während viele Anleger Aktien schätzen, in denen es eher unaufgeregt zugeht und die sich durch eine niedrige Schwankungsbreite auszeichnen, sind Trader auf Volatilität angewiesen. Zwei Werte mit überdurchschnittlich großen Kursbewegungen sind Match Group und Pinterest. Beide haben am Dienstagabend ihre Quartalszahlen vorgestellt - schon die nachbörslichen Kursreaktionen deuten auf einen regen Handel am Mittwoch hin. Hinter Match Group steckt der Anbieter zahlreicher Dating-Plattformen, die bekanntesten sind Tinder, Hinge und OkCupid. Nach …