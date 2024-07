In diesem Kurzportrait geht es um PJT Partners, eine global führende auf Beratung ausgerichtete Investmentbank. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet als Finanzinvestor Blackstone sein Beratungsunternehmen mit dem von Paul J. Taubman gegründeten Strategieberatungsunternehmen PJT Capital zusammenlegte.Investmentbanker Taubman hatte 2012 Morgan Stanley verlassen, um seine eigene Investmentfirma aufzumachen. Innerhalb von nur zwei Jahren schaffte er es, sich im Markt für Mergers and Acquisitions (M&A) zu etablieren und gleich mehrere Milliarden-Deals einzufädeln. Was wohl daran lag, dass Taubman ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...