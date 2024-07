Hamburg (ots) -Vom 27. Juli bis 4. August findet zum 44. Mal die sogenannte Hamburger Pride Week statt. Eine Woche, die den Interessen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren Menschen (LSBTIQ*) gewidmet ist, und bei der auch EDEKA ein Zeichen für Vielfalt setzt. Höhepunkt der Pride Week ist die alljährliche Demo zum Christopher Street Day (CSD) am 3. August mit über 250.000 Teilnehmenden, die unter dem Motto "5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck" steht. Die Hamburger EDEKA-Zentrale beteiligt sich zusammen mit EDEKA Nord, eine der sieben Regionalgesellschaften des genossenschaftlichen EDEKA-Verbunds, und Radio Hamburg mit einem gemeinsamen Truck und zahlreichen Unterstützer:innen an der Demonstration.Mit der Botschaft "Liebe geht raus" zeigt EDEKA während der gesamten Pride Week, insbesondere bei der CSD-Demonstration, sein Engagement für ein vorurteilsfreies und liebevolles Miteinander in der Gesellschaft. Der gemeinschaftliche Truck mit Radio Hamburg, der am 3. August durch die Hamburger Innenstadt fährt, wird von EDEKA-Mitarbeiter:innen begleitet, die ein lautstarkes Zeichen für Vielfalt und Solidarität setzen."Als größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber Deutschlands tragen wir eine besondere soziale Verantwortung", betont Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Heute ist es wichtiger denn je, dass wir uns für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen und öffentlich Position beziehen. Vielfalt, Offenheit, Respekt und Toleranz sind zentrale Werte, die wir im EDEKA-Verbund tagtäglich leben und fördern."2023 wurde beispielsweise das interne Programm "Vielfalt im Fokus" ins Leben gerufen, um Mitarbeiter:innen der EDEKA-Zentrale für die Themen Vielfalt, Selbstbestimmung und freie Entfaltung zu informieren und zu sensibilisieren. Mit der Teilnahme an der CSD-Demo geht EDEKA nun einen Schritt weiter und trägt diese Haltung gemeinsam mit Radio Hamburg und Mitarbeiter:innen nach außen.Auch die EDEKA Regionalgesellschaft Minden-Hannover zeigt Flagge: Die Regionalgesellschaft nahm mit einem eigenen EDEKA-Truck und rund 130 Personen am Berliner CSD am 27. Juli teil. Zudem wird das LGBTIQ+-Netzwerk von EDEKA Minden-Hannover beim CSD in Minden am 17. August vertreten sein.Vielfältige digitale Aktivitäten rund um den CSD 2024 in HamburgBegleitet wird die Teilnahme an der CSD-Demo durch eine digitale Out-of-Home-Kampagne in der Hamburger Innenstadt. Der Clip der Imagekampagne zeigt Menschen unterschiedlicher Vielfaltsdimensionen gemeinsam und vereint, und transportiert so die zentrale Botschaft des diesjährigen CSD. Auch auf Social Media wird es unter dem Hashtag LiebeGehtRaus unterschiedliche EDEKA-Aktivitäten wie Live-Updates und Eindrücke von der CSD-Demo geben. Zudem erscheint auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens eine neue Folge des EDEKA-Formats "Frag doch mal" mit Max Rogall. Rogall ist bekannt für seine Aufklärungsarbeit rund um LSBTIQ*-Themen und beantwortet Fragen wie: "Wie queerfreundlich ist Deutschland?" oder "Wie kann ich die Community unterstützen?".EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5834258