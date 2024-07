Dortmund (ots) -Der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas hat seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Auf rund 40 Seiten erläutert das Unternehmen darin sein Nachhaltigkeitsverständnis und beschreibt die wesentlichen Aktivitäten des Jahres 2023 - ein Jahr, das neben der Weichenstellung für den Aufbau einer Wasserstoff-Leitungsinfrastruktur in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung für Thyssengas bedeutet hat."Mit dem Übergang zu Wasserstoff und anderen grünen Gasen rückt Nachhaltigkeit sukzessive in den Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells. Dafür braucht es neue Strukturen, klare Ziele und ein wachsendes Team aus Expertinnen und Experten mit bewährten und neuen Kompetenzen. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr unser Nachhaltigkeitsverständnis weiterentwickelt und unseren inzwischen dritten Nachhaltigkeitsbericht neu gestaltet", so die Geschäftsführer Dr. Thomas Gößmann und Dr. Thomas Becker im Vorwort des neuen Berichts, der den Titel trägt "Morgen mitdenken - Wir verändern uns, um Wandel zu ermöglichen".In dem diesjährigen Bericht nimmt das Unternehmen unter anderem die Bemühungen zur Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Fokus. Dabei beschreiben Mitarbeitende aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen anschaulich, wie seit der erstmaligen Bilanzierung im Jahr 2019 eine erhebliche Reduktion der Emissionen erzielt werden konnte.Weiter beschreibt Thyssengas die Transformation von Erdgas hin zu grünen Gasen, die erst vor wenigen Tagen mit der Abgabe des gemeinsamen Antrags aller deutschen Fernleitungsnetzbetreiber zur Realisierung des Wasserstoff-Kernnetzes an die Bundesnetzagentur einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.Zudem zeigt das Unternehmen auf, wie es sich über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzt - durch die eigene Transformation im Kerngeschäft, die dazu beitragen soll, dass Unternehmen aus Industrie und Mittelstand, ihren Energiebedarf nachhaltig decken können, sowie durch ein ausgeprägtes soziales Engagement in der Region.Der neue Nachhaltigkeitsbericht ist erstmals auch in einer zweiseitigen Kurzfassung verfügbar. Beide Versionen finden sich auf der Website von Thyssengas. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie: nachhalTG in die Zukunft (thyssengas.com) (https://thyssengas.com/de/verantwortung/nachhaltg-in-die-zukunft.html)Über ThyssengasDie Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zum Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen. Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setzt Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitig investiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einen schnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. An sieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.Pressekontakt:Timm Dominik & Henrik Schultz-Brunn+49 231 91291 1469Referenten NachhaltigkeitThyssengas GmbHOriginal-Content von: Thyssengas GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32019/5834274