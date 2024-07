Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat am aktuellen Rand eine Leitzinsanhebung vorgenommen und zeitgleich zudem noch ihre Wertpapierkäufe verringert, so die Analysten der Nord LB.Damit würden die Notenbanker in Tokio derzeit also dem für sie wahrscheinlich eher gewöhnungsbedürftigen Prinzip "Taten statt Worte" folgen. Die aktuell ergriffenen gelpolitischen Maßnahmen sollten sicherlich auch dabei helfen, die grundsätzlich noch immer beobachtbare Schwäche des Yen weiter abklingen zu lassen. Die im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 zu erwartenden Zinssenkungen durch die US-Zentralbank würden dieses Problem dann wohl endgültig lösen. ...

