Wiesbaden (ots) -Die R+V Krankenversicherung bietet ab sofort eine neue App für ihre rund 1,7 Millionen Versicherten an. Die Kunden können über die App "R+V Gesundheit" ihre Rechnungen und Belege einreichen. Darüber hinaus soll die neue Anwendung eine zentrale Plattform für alle digitalen Gesundheitsservices der R+V werden.Die neue App R+V Gesundheit steht ab sofort als Download für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Über sie können die rund 1,7 Millionen voll- und zusatzversicherten Kundinnen und Kunden der R+V Krankenversicherung einfach, schnell und modern ihre Rechnungen und Belege digital einreichen.Die neue App löst die bisherige R+V-Scan App ab, die bereits 350.000 mal heruntergeladen wurde. Über die Vorgänger-Version wurden allein im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Belege an die R+V geschickt. Der Vorteil der neuen App: Die Anwendung bietet eine optimierte Nutzerführung und eine noch bessere Performance. Außerdem konnten weitere Kundenwünsche berücksichtigt werden, so dass auch eine Rechnungs- und Belegeinreichung über einen PDF-Upload möglich ist. Die R+V-Versicherten können noch bis zum 30. September 2024 die bisherige R+V-Scan App verwenden.Neue App wird Plattform für alle digitalen R+V-Gesundheitsservices"Unsere neue App ist mehr als nur eine Anwendung, über die schnell und bequem Rechnungen eingereicht werden können", betont Stefan Huhn, Vorstand der R+V Krankenversicherung AG. "Wir werden die App schrittweise ausbauen und in ihr weitere digitale Services der R+V bündeln. Damit wird sie für unsere Versicherten zu einer zentralen Plattform rund um das Thema Gesundheit."Zu diesen digitalen Services zählen unter anderen der R+V-Family Coach und der R+V-Best Specialist. Der R+V-Family Coach begleitet junge Eltern von der Familienplanung über die Schwangerschaft bis in die ersten Jahre als Eltern. Zu den Angeboten zählen unter anderem die Vermittlung einer Kinderwunschberatung, ein digitaler Hebammenservice und logopädische Hilfen für Kleinkinder. Beim R+V-BestSpecialist helfen die R+V-Servicepartner im Fall von schweren Erkrankungen oder Operationen bei der Suche nach einem passenden Spezialisten, einer Zweitmeinung oder einer geeigneten Klinik.Weitere Informationen zur Funktion der neuen App und zum Download gibt es auf der Seite Apps (ruv.de) (https://www.ruv.de/service/apps).