Villach (ots) -Unter dem Motto "Weil's oben einfach besser schmeckt" präsentieren Österreichs Wanderdörfer auch 2024 wieder die kreativsten Wander- und Kulinarikangebote aus über 46 Regionen.Über die Plattform "Hochgenuss" zeigen Österreichs Wanderdörfer, dass Essen in der Natur - umgeben von frischer Luft und atemberaubenden Landschaften - ein unvergessliches Erlebnis sein kann. Auch für 2024 hat der Verein aus über 160 Angeboten die herausragendsten Genusserlebnisse ausgewählt, die Wandern und Kulinarik perfekt vereinen:1. Im charmanten Alpbachtal können Wanderer die "Alpbachtal Hüttenjause" genießen. Mehr als 10 urige Jausenstationen und Berggasthöfe sind bequem innerhalb einer Gehstunde erreichbar und bieten preisgekrönte regionale Spezialitäten, die für ihre Qualität und Authentizität bekannt sind.2. Das "Sundowner-Picknick am Seefelder Joch" verspricht ein magisches Erlebnis. Auf 2.064 Metern Höhe erwartet die Gäste nach einer Fahrt mit der Gondel und der Standseilbahn ein Picknickkorb voller regionaler Delikatessen, während der spektakulärste Sonnenuntergang der Region den Himmel in ein Farbenspiel verwandelt.3. Ein Muss für Feinschmecker und Naturliebhaber: Die "Kulinarische Königstour: Almkraft" führt zu den schönsten Plätzen rund um den Hochkönig und von einem kulinarischen Highlight zum nächsten.4. Schritt für Schritt von Gang zu Gang ist auch das Motto der "Kulinarischen Höhenwanderung - 3-Gänge-Tour" in den Kitzbüheler Südbergen. Mit der Bergbahn gelangen Gäste zur Bichlalm und damit auch zur Vorspeise, danach wird zum Hauptgang und schließlich zum Dessert weitergewandert.5. Das "Steinzeitgrillen am Schürzbach" in Bad Kreuzen bietet ein rustikales DIY-Grillerlebnis direkt am rauschenden Bach. Frische Dry-aged Steaks und Koteletts vom Duroc-Schwein, selbst gegrillt in uriger Atmosphäre, sind der perfekte Abschluss nach einer Wanderung im Stillen Tal.6. Für Weinliebhaber ist die "Weinlese und die langen Schatten in Mittelkärnten" ein besonderes Highlight. Hier vereinen sich herbstliches Weinwandern und Slowfood-Kulinarik zu einem einzigartigen Erlebnis.