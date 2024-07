In dieser Woche stehen zahlreiche Quartalszahlen an. Auch der Solarmodulproduzent First Solar hat am gestrigen Dienstag nachbörslich seine Ergebnisse für das zweite Quartal präsentiert und dabei die Prognosen der Analysten übertroffen. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent!Der Gewinn des Unternehmens mit Sitz in Tempe im US-Bundesstaat Arizona belief sich auf 349 Millionen Dollar beziehungsweise 3,25 Dollar je Aktie. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres waren es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...