Der Bitcoin ist am Mittwoch an der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 Dollar gescheitert. Ein leichter Rücksetzer war die Konsequenz. Doch dank positiver News aus Russland hat sich die Kryptowährung nur knapp 4.000 Dollar tiefer stabilisiert. Nun könnte sie wieder Fahrt aufnehmen und den nächsten Ausbruchsversuch starten.Russische Gesetzgeber verabschiedeten am Dienstag ein Gesetz, das die Verwendung von Kryptowährungen für den internationalen Handel legalisiert. Damit will das Land trotz ...

