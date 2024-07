Chinas schwächelnde Ölnachfrage wurde in zwischen vom Ölmarkt eingepreist und laut mehrerer Quellen innerhalb der OPEC+ wird diese, trotz der jüngsten Verluste der Ölpreise, an ihrer im Juli beschlossenen Strategie festhalten. Damit steht dem, durch die heute Vormittag erfolgte Ermordung des Anführers der Hamas ausgelösten, Aufwärtsdruck an der Ölbörse nichts entgegen und ein Teil der gestrigen Verluste ...

