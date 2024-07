DJ PTA-News: BigRep SE: BigRep SE feiert Börsendebüt an der Frankfurter Wertpapierbörse

BigRep SE feiert Börsendebüt an der Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt, 31. Juli 2024 - Die aus dem Unternehmenszusammenschluss der BigRep GmbH und SMG Technology Acceleration SE entstandene BigRep SE (" Gesellschaft" oder " BigRep"), ein auf Additive Fertigung (Additive Manufacturing "AM") spezialisierter Hersteller von großformatigen 3D-Druckern, hat heute ein erfolgreiches Börsendebüt im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) gefeiert. Der erste Aktienkurs lag bei EUR 11,20. Die Aktien von BigRep tragen die International Securities Identification Number (ISIN) LU2859870326, die Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A40H84 und das Börsenkürzel B1GR.

2014 gegründet, liefert BigRep Lösungen für die Additive Fertigung, bestehend aus zuverlässiger, in Deutschland entwickelter Hardware, sowie intelligenter Software für Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. Dabei eröffnet BigRep seinen Kunden die Freiheit, maßgeschneiderte BigRep-Marken und qualitätsgeprüfte Materialien zu verwenden, aber auch Filamente von Drittanbietern. Abgerundet wird das Angebot von BigRep durch umfangreiche wertschöpfende Dienstleistungen. Hierzu gehören der Druck von Bauteilen in den BigRep 3D Partlabs, Anwendungs- und Materialberatung, Schulungen und eLearning über die BigRep ACADEMY sowie Installations- und Wartungsservice. BigRep zielt darauf ab, einen schnellen Kundenerfolg vor und nach dem Kauf auch für weniger erfahrene Anwender zu gewährleisten. Heute zählen Blue-Chip-Unternehmen wie Ford, Deutsche Bahn, Canyon und Airbus, sowie "Hidden Champions" wie Zoeller oder Magirus, aber auch Bildungseinrichtungen, Forschungsinstitute und innovative Start-ups zu den Kunden.

"Mit unserem ganzheitlichen Ansatz bieten wir bei BigRep weit mehr als einen industriellen 3D-Drucker. Dank unseres Vier-Säulen-Geschäftsmodells basierend auf Hardware, Software, Materialien und Dienstleistungen konnten wir unser Geschäft in den vergangenen Jahren rasch ausbauen. Mittlerweile sind gemeinsam mit unserer ersten Akquisition HAGE3D mehr als 1.000 großformatige AM-Systeme bei einem breiten Spektrum von Kunden aus verschiedenen Branchen, insbesondere der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der verarbeitenden Industrie, installiert. Entsprechend positiv zeigte sich auch unsere Umsatzentwicklung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 22% zwischen 2021 und 2023. Nun wollen wir unsere bisherige Erfolgsgeschichte und unsere Buy-and-Build Strategie bei BigRep als börsennotierte Gesellschaft fortschreiben", reflektiert Dr.-Ing. Sven Thate, CEO von BigRep.

Ergänzend zu den organischen Wachstumsplänen fokussiert sich BigRep in einem stark fragmentierten Markt auf Expansion anhand von Akquisitionen mit klaren Investitionskriterien in Bezug auf Region, Technologie und profitablem Wachstumspfad. Dieser Ansatz ermöglicht es BigRep, synergetische Unternehmen und Technologien effizient in das eigene Leistungsspektrum aufzunehmen und in die globalen Strukturen für Vertrieb und Marketing, sowie Service und Supply-Chain zu integrieren. Jüngstes Beispiel für die Buy-and-Build-Strategie ist die Übernahme der österreichischen HAGE3D GmbH, einem in Deutschland und Österreich lokal starken Unternehmen sowie einem komplementären Produktportfolio für großformatige FFF-Systeme im Mittel- und Hochtemperaturbereich. BigRep beabsichtigt, die etablierte Lieferkette sowie das globale Set-up und Partnernetzwerk zu nutzen, um das Geschäft von HAGE3D zu skalieren und den Kundennutzen der neuen Hochtemperatursysteme durch seine Software-, Material- und Servicelösungen weiter zu steigern. Der von BigRep entwickelte VIIO-250 für den Nieder- bis Mitteltemperaturbereich wurde kürzlich in Los Angeles auf der AM Leitmesse Rapid+TCT neben dem ALTRA-280, ein von HAGE3D entwickeltes Hochtemperaturprodukt, global vorgestellt.

Über BigRep

Als einer der weltweit führenden Anbieter von großformatigen FFF-3D-Druckern ist BigRep bestrebt, die Produktivität und Kreativität seiner Nutzer mit einfach zu bedienenden additiven Fertigungslösungen zu steigern. Mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und die Fertigung neu zu überdenken, ermöglichen die in Deutschland entwickelten 3D-Drucker von BigRep Ingenieuren, Designern und Produzenten - von Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen - einen schnelleren Übergang vom Prototyping zur Produktion, sodass ihre Produkte schneller auf den Markt kommen. Durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern - darunter BASF, Bosch Rexroth, Etihad Airways und die Deutsche Bahn - entwickelt BigRep weiterhin Komplettlösungen für die additive Fertigung, bestehend aus industriellen 3D-Druckern, Software, modernen Materialien und Dienstleistungen. BigRep wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Weitere Büros und technische Zentren befinden sich in Boston, Graz und Singapur.

LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/bigrep-gmbh/ )? | Instagram ( https://www.instagram.com/bigrep3dprinters / )? | X (ehemals Twitter) ( https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FBigRep )? | YouTube ( https:// www.youtube.com/channel/UCN5N7IEaIVrJFu2a6Qx3L-w )?

