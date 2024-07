Hamburg (ots) -Ab dem 16. August zeigt RTL "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die 17-teilige Show, die bereits in Südafrika aufgezeichnet wurde, wird von den bewährten Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) präsentiert. Exklusiv in TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 2. August) gibt das Duo einen ersten Ausblick auf die spannende Staffel:Die Moderatoren über ..... die 13 teilnehmenden Promis:"Wir haben die verschiedensten Charaktere im Camp und haben sie diesmal zu anderen Bedingungen in den Dschungel gelockt. Der eine hat's verstanden, der andere weniger. Aber das macht die Sache auch spannend. Motto: Eine Jubiläumsstaffel, die - bis zum Schluss - überrascht und unterhält." (Zietlow)... Streit im Urwald:"Wir haben in diesem Camp mehr Zündstoff als bei jedem Silvesterfeuerwerk." (Köppen)"Es wird nicht nur ein Knistern, sondern auch mal richtig laut krachen. Wir waren selbst gespannt, welche Entwicklung es von Tag zu Tag gab." (Zietlow)... falsche Erwartungen:"Es wird spannend sein, zu sehen, wie die Stars, die das alles schon mal erlebt haben und dadurch glauben, im Vorteil zu sein, vor neue Herausforderungen gestellt werden. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Promis mit einer gewissen 'Kenn ich schon, wird easy'-Haltung da rein sind und auf einmal gemerkt haben, dass es genau das nicht wird. Und sagen wir mal so: Das wird zu Spannungen führen." (Köppen)"Jeder der 'Stars' hat auf seine eigene Art und Weise dazu beigetragen, dass die Stimmung im Camp immer hoch war - positiv wie negativ!"... neue Dschungelprüfungen:"Natürlich wird es neue Prüfungen geben, und allein dadurch, dass das Camp in Südafrika ist, wird es ein ganz anderes Spektakel." (Köppen)... den Gewinner der Jubiläumsstaffel:"Mich hat der Sieger bzw. die Siegerin überrascht. Vor allem das Finalspiel, wo es eine 1:1-Competition gab und man das Ergebnis im direkten Vergleich sehen konnte. Der bessere Kandidat hat letztendlich gewonnen." (Zietlow)... RTL-Pressesprecher Ernst Rudolf über die neuen Spielregeln:"Weil die Sendung keine Live-Show ist, entscheiden auch nicht die Zuschauer durch ein Telefon-Voting, wer in die Dschungelprüfung muss, wer jede Folge weiterkommt und wer die Show gewinnt. Stattdessen kann alles innerhalb des Camps Konsequenzen haben, sei es eine verlorene Dschungelprüfung oder auch eine Abstimmung. Die Regel, dass in der ersten Woche alle safe sind, ist außer Kraft gesetzt."Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle "TV DIGITAL" frei.Pressekontakt:Mike PowelzLeiter der Chefreporter TV DIGITALTel.: 040.554472310mike.powelz@funkemedien.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54257/5834409