NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Medizintechikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Julien Dormois am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Verantwortlich dafür seien Wechselkurseffekte und der Gegenwind aus China - eine Verbesserung der dortigen Entwicklung sei entscheidend, um die Schätzungen für das neue Geschäftsjahr zu untermauern. Angesichts der gesenkten Wachstumsprognose für die Sparte Bildgebung überrasche die beibehaltene Margen-Zielspanne. Um nur deren unteres Ende zu erreichen, sei im Schlussquartal eine deutliche Erholung nötig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 02:23 / ET



ISIN: DE000SHL1006