Bereits am ersten August veröffentlicht dieses Magnificent Seven-Mitglied neue Quartalszahlen. Bisher enttäuschten die Ergebnisse der Tech-Giganten eher. Wird das hier anders? Und sollten Anleger die Aktie jetzt noch schnell kaufen? In dieser Woche lassen sich wieder einige Tech-Giganten in die Karten schauen. Anleger sind gespannt, was unter anderem Amazon am Donnerstag, dem ersten August, präsentieren wird, nachdem Wettbewerber wie Alphabet nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...