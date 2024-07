Die Caterpillar Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Rückgang, übertraf jedoch in den letzten 30 Tagen die Leistung des S&P 500. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn von 5,53 Euro pro Aktie, was einem leichten Rückgang im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 15,5 Milliarden Euro liegen, was einen Rückgang von 3,2% darstellt. Trotz dieser Prognosen zeigt sich die Baumaschinenbranche insgesamt robust, und Caterpillar wird derzeit mit einem Forward P/E-Verhältnis von 15,98 gehandelt.

Herausforderungen und Chancen

Die Revisionen der Analystenprognosen deuten auf kurzfristige Herausforderungen hin, wobei die Konsensschätzung für den Quartalsgewinn in den letzten 30 Tagen um 1,15% nach unten korrigiert wurde. Dennoch hat das Unternehmen in den letzten vier Quartalen [...]

Hier weiterlesen