Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) befindet sich aktuell scheinbar in einem Sog der schlechten Nachrichten. Doch fällt die Aktie jetzt von einem Jahrestief zum nächsten? Oder gibt es Hoffnung auf eine Erholung? Weiter unter Druck Die Aktie von Thyssenkrupp steht in dieser Woche erneut deutlich unter Druck. Nachdem das Unternehmen am vergangenen Freitag seine Prognose zusammenstreichen musste und an der Börse abgestraft wurde, belasten nun sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...