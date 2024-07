Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hat beschlossen, die Zinssätze zu erhöhen, so die Experten von XTB.Der Leitzins sei um 15 Basispunkte von 0,1% auf 0,25% angehoben worden, eine für die Märkte überraschende Entscheidung. Die Futures hätten die Tatsache eingepreist, dass die Banker auf dieser Sitzung noch nicht über eine so große Anhebung entscheiden würden. Bank of Japan erhöhe Leitzinsen auf höchsten Stand seit 2008; Japanischer Yen werte nach Entscheidung auf. ...

