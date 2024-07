© Foto: andreas160578 - Pixabay



Der US-amerikanische Solarmodulhersteller hat am Dienstagabend ein starkes Geschäftsergebnis vorgestellt und kann sich damit dem Branchentrend entziehen.Nahezu alle in der Solarbranche tätigen Unternehmen haben derzeit mit rückläufigen Erlösen und Erträgen zu kämpfen. Die anhaltend hohen Zinsen haben die Nachfrage einbrechen lassen, Überkapazitäten belasten die Margen - es tobt ein harter Preis- und Verdrängungswettbewerb. Von diesen Schwierigkeiten fast vollständig unberührt zeigt sich der US-amerikanische Modulhersteller First Solar. Dessen Aktie notiert gegen den Branchentrend nicht nur mit einem satten Plus - gegenüber dem Jahreswechsel verteuerten sich die Anteile um über 22 Prozent - …