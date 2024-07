DJ Ministerium: Konjunktur dürfte im 2. Halbjahr wieder in Fahrt kommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet trotz der jüngst rückläufigen konjunkturellen Entwicklung eine zunehmende Verbesserung im zweiten Halbjahr. Die Erholung der deutschen Wirtschaft erfolge "schwächer als zu Jahresbeginn angenommen", konstatierte Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad bei einer Pressekonferenz in Berlin. "In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Konjunktur aber infolge der dann nach unserer Einschätzung günstigen Rahmenbedingungen aus derzeit weiter steigenden Löhnen, nachlassender Inflation ... und einer Belebung der Auslandsnachfrage wieder in Fahrt kommen", sagte sie.

Die schwächere Konjunktur sei auch Folge einer verhaltenen Auslandsnachfrage. "Aber auf eine Belebung der Konsumentwicklung deuten auch die jüngsten Daten des GfK-Konsumklimaindex", sagte Ungrad. Die Verbraucherstimmung im Juli habe sich spürbar erholt, und die Einkommensaussichten seien im Juli auf den höchsten Stand seit Oktober 2021 gestiegen. Die Anschaffungsneigung habe zugelegt und den höchsten Stand seit 2022 erreicht. Allerdings habe diese positive Tendenz bei der Binnennachfrage die schwache Auslandsnachfrage nicht kompensieren können. Das Statistische Bundesamt hatte am Vortag einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent vermeldet.

