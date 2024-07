Eileen Billerbeck ist zum 01.07. Geschäftsführerin der Busche GmbH Unabhängige Versicherungsmakler geworden. Seit drei Jahren führt sie bereits gemeinsam mit Thomas Billerbeck die Billerbeck GmbH. Peter Busche geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Nach 45 Jahren im Beruf verabschiedet sich Peter Busche zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand und übergibt die Leitung der Busche GmbH Unabhängige Versicherungsmakler an Eileen Billerbeck. Sie führt bereits seit drei Jahren gemeinsam mit ihrem Vater ...

