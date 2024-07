Die Seeschifffahrt fasziniert Menschen seit Jahrtausenden - auch in der Versicherungsbranche ist sie ein spannendes Thema. Sebastian Heithoff liefert im ersten Teil dieses Beitrags einen thematischen Überblick, welche Gefahren auf See für die Assekuranz relevant sind. Ein Artikel von Sebastian Heithoff, Fachwirt für Versicherungen & Finanzen (IHK)Die Seeschifffahrt ist seit Jahrhunderten das Rückgrat des globalen Handels. Rund 90 % der weltweiten Frachtbeförderung erfolgt per Schiff. Doch während ...

