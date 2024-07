"Größter Gesichtsverlust": Klopp schließt England-Job aus

Würzburg - Jürgen Klopp hat eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank ausgeschlossen und wird definitiv nicht Englands nächster Fußball-Nationalcoach. Dies sagte der 57-Jährige beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg. Auf die Frage, was sein Berater Marc Kosicke derzeit an Anfragen an ihn weiterleite, antwortete Klopp: "Gar nix. Jobmäßig gar nix. Kein Verein, kein Land. Diesen Teil müssen ein paar Leute nicht gehört haben." Als der Moderator Klopp konkret mit einem möglichen Interesse von EM-Finalist England konfrontierte, sagte der Star-Trainer: "Das wäre der größte Gesichtsverlust in der Geschichte des Fußballs, wenn man da sagt, für Euch mache ich eine Ausnahme."

Klopp lobt Nagelsmann: "In der Außenwirkung überragend"

Würzburg - Jürgen Klopp hat Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen für dessen Leistung bei der Heim-EM gelobt. "Julian hat es super gemacht. In der Außenwirkung überragend. Im reinen Trainerjob richtig, richtig gut", sagte der 57-Jährige bei einem Interview beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg. Er sei "sehr glücklich" mit dem Auftritt des DFB-Teams gewesen, fügte Klopp an. Der Gastgeber schied im Viertelfinale nach Verlängerung gegen den späteren Titelträger Spanien aus. Zur umstrittenen Entscheidung um das nicht-geahndete Handspiel von Marc Cucurella sagte Klopp: "Ja, es war natürlich ein Elfmeter. Da können mir alle erzählen, was sie wollen."

Flick feiert Sieg mit Barça gegen Manchester City



Orlando - Hansi Flick hat bei seiner von Blitz und Donner begleiteten Premiere als Trainer des FC Barcelona einen Sieg gefeiert. Die Katalanen gewannen in der Nacht zum Mittwoch ihr Testspiel in Orlando gegen den englischen Meister Manchester City mit 4:1 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (2:2) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht. Der ursprünglich für Mitternacht (Ortszeit) geplante Anpfiff war wegen eines Gewitters um rund 80 Minuten verschoben worden.

Oliver Oakes beerbt Bruno Famin als Alpine-Teamchef



Viry-Châtillon - Oliver Oakes wird erwartungsgemäß neuer Teamchef des französischen Formel-1-Rennstalls Alpine. Der 36-Jährige wird Nachfolger von Bruno Famin, der am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Belgien zurückgetreten war. Der Brite, zweitjüngster Teamchef in der Geschichte der Formel 1, tritt sein Amt nach der Sommerpause an. Oakes war bislang Gründer und Teamchef von Hitech Grand Prix - ein Team, das in der Formel 2 und Formel 3 antritt./div/DP/ngu