Dublin (www.anleihencheck.de) - Gestern und heute diskutieren die US-Währungshüter erneut Inflation und Zinsen. Dazu ein Kurzkommentar von Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Die Wirtschaftsdaten seien in den vergangenen Monaten überraschend schlecht gewesen - und die Stimmung in Hinblick auf Zinssenkungen sei ebenfalls deutlich gekippt. Das Beschäftigungswachstum habe sich verlangsamt, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen und die Verbraucherstimmung sinke. Gleichzeitig sinke die Inflation - das würden wichtige Kennzahlen zeigen, wie etwa der Kern-Preisindex PCE. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...