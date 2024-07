Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute sind zwei neue Exchange Traded Funds von Ossiam über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so Deutsche Börse AG.Der Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF in den Anteilsklassen EUR (ISIN IE000IVQPCG4/ WKN A3DP6H) und USD (ISIN IE000OXJ91D7/ WKN A3DZEQ) bilde die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index ab. Der ETF ermögliche Anleger*innen, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus Unternehmen der Industrieländer zu investieren und gleichzeitig eine Netto-Null-Emissionstrategie zu verfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...