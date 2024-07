DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Name: Erik Fällström

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt DDM INVEST III AG

5. Datum der Schwellenberührung 22.07.2024

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0,00 0,00 0,00 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 7,10 0,00 7,10 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 0 0,00 0,00 Summe:

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) Ziffer (%) 1 Erik Fällström 2 Heracles PTC Limited 1 (Jersey) 3 Chronos Investments 2 S.à r.l. (Luxembourg) 4 DDM Finance AB 3 (Sweden) 5 DDM Debt AB (publ) 4 (Sweden) 6 DDM INVEST III AG 5 (Switzerland)

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare DDM behält das Eigentum an Aktien, die einer Beteiligung von 6,87% an der Addiko Bank AG entsprechen, auf die in dieser Medlung Bezug genommen wird (die "DDM-Aktien"). Die DDM-Aktien wurden von einem Treuhänder in der Schweiz gehalten. Obwohl der Treuhänder die DDM-Aktien auf ein Wertpapierkonto von Alta Pay übertragen hat, sind sie (nach geltendem Recht) aus folgenden Gründen weiterhin Eigentum der DDM:

- Alta Pay hat Aktienkaufverträge für mehr als 25% der Anteile der Addiko Bank abgeschlossen. Der Erwerb einer solchen Beteiligung und damit auch der Erwerb der DDM-Aktien durch Alta Pay bedarf daher einer Genehmigung nach dem österreichischen Investitionskontrollgesetz ("AFDI-Gesetz"). - Gemäß § 27 AFDI Act ist die Genehmigung eine rechtliche Voraussetzung für den Erwerb der DDM-Aktien. Ohne vorherige Einholung dieser bisher nicht erteilten Genehmigung ist ein Eigentumserwerb nicht möglich.

Das Closing des Aktienkaufvertrags ist daher nicht erfolgt, und da kein gültiger Titel von Alta Pay vorliegt, sind die DDM-Aktien immer noch im alleinigen Eigentum der DDM. Obwohl Alta Pay wiederholt auf diese Tatsachen aufmerksam gemacht wurde, forderte Alta Pay den Treuhänder auf, die DDM-Aktien zu übertragen. Darüber hinaus ist es Alta Pay auch nicht möglich, das Eigentum an den DDM-Aktien auf Dritte zu übertragen.

Alta Pay und Diplomat haben Addiko die Übertragung der DDM-Anteile von Alta Pay an Diplomat gemeldet. Diplomat handelt mit Alta Pay zusammen und ist sich der regulatorischen Beschränkungen bewusst, die für den Erwerb der DDM-Aktien gelten. Aufgrund des fehlenden Eigentumsrechts von Alta Pay an den DDM-Aktien kann auch Diplomat kein Eigentum an den DDM-Aktien erwerben.

Die verbleibenden 0,23 % der Aktien, die die Differenz zwischen den DDM-Aktien und der vorherigen Mitteilung mit Wirkung zum 1.11.2023 ausmachen, wurden auf dem freien Markt verkauft. (Übertsetzung)

Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 884 268 31 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com

ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

