Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 36/24Sonntag, 01.09.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Terra XUnser grüner PlanetJahreszeitenFilm von Rosie Thomas(vom 31.7.2022)Deutschland 20227.00 Terra XUnser grüner PlanetWüstenFilm von Paul Williams(vom 31.7.2022)Deutschland 20227.45 Terra XUnser grüner PlanetTropenFilm von Paul Williams(vom 31.7.2022)Deutschland 20228.25 Terra XUnser grüner PlanetWasserFilm von Peter Bassett(vom 31.7.2022)Deutschland 2022(Alle vier Folgen "Into the Blue - Indonesiens Unterwasserparadiese" entfallen).Woche 37/24Samstag, 07.09.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 Terra XUnser grüner PlanetJahreszeitenFilm von Rosie Thomas(vom 31.7.2022)Deutschland 20226.45 Terra XUnser grüner PlanetWüstenFilm von Paul Williams(vom 31.7.2022)Deutschland 20227.30 Terra XUnser grüner PlanetTropenFilm von Paul Williams(vom 31.7.2022)Deutschland 20228.15 Terra XUnser grüner PlanetWasserFilm von Peter Bassett(vom 31.7.2022)Deutschland 2022(Alle vier Folgen "Into the Blue - Indonesiens Unterwasserparadiese" entfallen).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5834602