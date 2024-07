PACE Telematics, führender Anbieter von Mobile Payment Lösungen im europäischen Tankstellenmarkt, ist stolz, einen bedeutenden Meilenstein bekannt zu geben: An über 10.000 Tankstellen in 15 europäischen Ländern ermöglicht das Unternehmen heute mobiles Bezahlen an der Zapfsäule. Zu den Tankstellenpartnern zählen renommierte Marken wie Esso, JET, OMV und TAMOIL. Mit ihrer Anbindung an die Connected Fueling Plattform von PACE sind sie Teil von Europas größtem digitalen Tankstellennetzwerk. Dieser Erfolg macht das Unternehmen zu Europas Marktführer und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Mobile Payment Lösungen im Tankstellenbereich.

Immer mehr Verbraucher nutzen ihr Smartphone, Wearables oder In-Car-Anwendungen für Zahlungen. Dies zeigt die fünfte Ausgabe des Visa Payment Monitors 2023 in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa. Laut der repräsentativen Onlinebefragung unter 1.700 Personen in Deutschland bezahlt fast jede vierte Person (23 Prozent) mit dem Mobiltelefon oder Wearables wie Smartwatches. Vor vier Jahren waren es lediglich sechs Prozent. Das zeigt: Das mobile Bezahlen nimmt an Fahrt auf. Gründe dafür sind die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz mobiler Zahlungstechnologien sowie die Bequemlichkeit und Schnelligkeit, die sie bieten. Die europäischen Spitzenreiter laut einer Auswertung der Boston Consulting Group sind Norwegen, Dänemark und Luxemburg.

PACE verzeichnet Europas größtes Tankstellennetzwerk

Dieser Trend ist auch im Tankstellengeschäft deutlich spürbar: Das Netzwerk von PACE, das durch die Connected Fueling Plattform mobiles Bezahlen per App, Wearable oder mit dem Fahrzeug an der Zapfsäule ermöglicht, hat als erster Anbieter die 10.000er-Marke an teilnehmenden Tankstellen geknackt und ist somit das größte Netz in Europa. Es erstreckt sich über insgesamt 15 europäische Länder. Zu den Partnern zählen beispielsweise renommierte Marken wie Esso, JET, OMV, TAMOIL und viele mehr. Bereits mehr als 1,3 Millionen User zahlen an diesen Stationen mobil.

Connected Fueling Plattform bietet zahlreiche Vorteile

Die Connected Fueling Plattform von PACE ermöglicht Tankstellenbetreibern, Tankkarten-Herausgebern, App-Anbietern und Automobilherstellern, ihren Kunden durch mobiles Bezahlen an der Zapfsäule zahlreiche Vorteile zu bieten von mehr Komfort, durch digitale Belege und bequeme mobile Bezahlung, über Schnelligkeit im Bezahlprozess bis hin zu verbessertem Service im Shop durch kürzere Warteschlangen und die Entlastung der Mitarbeiter.

Die Anbindung an die Plattform ist für Tankstellenpartner technisch unkompliziert. Damit diese Kommunikation reibungslos läuft, wird das jeweilige Kassensystem an die PACE Connected Fueling Plattform angebunden. Die PACE-Schnittstelle "Open Fueling Site Connect" (OpenFSC) ist eine kostenlose Open Source API, die von den meisten angebundenen Branchenpartnern wie beispielsweise Ratio Elektronik genutzt wird, um schnell und einfach mit der Connected Fueling Plattform verbunden zu werden. Zudem hat PACE mittlerweile zahlreiche bestehende Integrationen mit verschiedenen Kassensystemherstellern wie Fortech, Scheidt Bachmann oder TSG Deutschland und vielen mehr.

Plug-and-Play-Lösung: Geschäftserfolg in Europa maximieren

Die Connected Fueling Plattform bietet eine innovative Plug-and-Play-Lösung, die Tankstellen, Anbietern von Tank- und Flottenkarten, Mobilitäts-Apps und Autoherstellern ermöglicht, den europäischen Markt umfassend zu digitalisieren und zu erschließen. Während zum Beispiel im Bereich der Plastik-Tankkarten zur europäischen Markterschließung bisher jahrelange Integrationsprojekte und Millioneninvestitionen nötig waren, können Tankkartenpartner nun mit nur einer Integration an die Plattform schnell und effizient europaweit agieren. Diese Vorteile machen sich immer mehr Tankkarten-Herausgeber wie zum Beispiel der DKV, Esso, Hoyer oder LOGPAY zunutze.

Darüber hinaus stehen auf der technischen Basis der Plattform weitere Mobility Use Cases auf der Roadmap, die das Angebot in naher Zukunft erweitern werden, darunter beispielsweise das mobile Bezahlen der Autowäsche.

Über PACE Telematics Connected Fueling

Die von PACE Telematics (Karlsruhe, Deutschland) betriebene offene Connected Fueling Plattform ermöglicht das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule durch eine einheitliche, kostensparende Anbindung aller Partner an das Cloud-System von Connected Fueling. Die neutrale Plattform ist offen für alle Mineralölgesellschaften, Tankstellenbetreiber, Tankkartenherausgeber und Kassensystemanbieter. Darüber hinaus bietet die Plattform Automobilherstellern und App-Anbietern flexible Schnittstellen und einfach zu integrierende SDKs (Software Development Kits), um die mobile Bezahlfunktion in ihre Systeme zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.connectedfueling.com.

