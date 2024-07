NextEra Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich der Elektrizitätsversorgung, hat kürzlich eine bedeutende finanzielle Transaktion abgeschlossen. Der Energieriese verkaufte Anleihen im Wert von 350 Millionen Dollar mit einer Laufzeit bis 2034 und einem Zinssatz von 5,00%. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens. Trotz eines Gewinn- und Umsatzrückgangs im zweiten Quartal hält NextEra Energy an seiner Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2024 fest und erwartet einen Bereich zwischen 3,23 und 3,43 Dollar.

Insider-Aktivitäten und Marktbewertung

In den letzten Monaten haben Unternehmensinsider ihre Beteiligungen an NextEra Energy erheblich aufgestockt, was als positives Signal für die Zukunftsaussichten des Unternehmens gewertet werden kann. Die Aktie verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten [...]

