SynMax, ein führendes, auf Geodaten-Analyse spezialisiertes Intelligence-Unternehmen, hat ein Pilotprojekt für automatisierte maritime Analyse von der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) gewonnen. Theia, das hochmoderne Maritime Domain Awareness (MDA)-Tool für Geodaten von SynMax wird mit umfassenden maritimen Daten von Planet Labs PBC (NYSE: PL), einem strategischen Satellitenpartner, aus mehr als zehn Quellen betrieben. SynMax AI übernimmt deren Verarbeitung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240729710761/de/

SynMax's maritime domain awareness platform, Theia, has been awarded a pilot project for maritime automated analytics from the US National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). (Photo: Business Wire)