3 Gründe für eine baldige Bitcoin Cash Kurs-Explosion

In der vergangenen Woche ist der Kurs von Bitcoin Cash um über 14 % gestiegen und katapultierte den BCH-Token damit auf ein starkes Preisniveau: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird der Coin zu 424,89 US-Dollar gehandelt. Auch über die letzten 30 Tage hinweg konnte ein positiver Trend fortgesetzt werden.

Doch kann dieser Hype rund um Bitcoin Cash langfristig anhalten? Einige Krypto-Experten glauben dies und weisen darauf hin, dass der BCH-Token schon bald in noch höhere Regionen vordringen wird. Wir werfen einen Blick auf die drei Gründe, die das Preisniveau nach oben treiben könnten.

Grund 1: Technische Analyse verrät bullische Tendenzen für Bitcoin Cash

Der Krypto-Analyst Javon Marks warf erst in jüngster Vergangenheit einen Blick auf den aktuellen Bitcoin Cash Chart und veröffentlichte dann seine technische Analyse über seinen Account auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Dabei verrät er, dass er eine "versteckte bullische Divergenz" gefunden habe, die auf eine baldige Kursexplosion hindeuten würde.

Als preisliches Ziel hat er - bei einem optimalen Verlauf in den kommenden Wochen und Monaten - sogar ein unglaubliches Preisziel von 3.745,89 US-Dollar errechnet. Dies würde eine Preissteigerung von über 680 % ausmachen, was einen unerwartet starken Anstieg mit sich bringen würde.

$BCH (Bitcoin Cash) prices confirmed a Hidden Bullish Divergence and has since displayed MAJOR STRENGTH, but there can be much greater coming with a target @ $3,745.89 that's in play!



With this target, another +683% climb could take place to reach it and this divergence looks to… https://t.co/nh2TFxU29l pic.twitter.com/5JO9J6vNT5 - JAVON MARKS (@JavonTM1) July 29, 2024

Die Bitcoin-Fork konnte in der Vergangenheit tatsächlich bereits einen ähnlich hohen Wert erreichen: Im Dezember 2017 lag der Preis des BCH-Tokens nämlich bei 3.785,82 US-Dollar. Zumindest in der Theorie ist es also durchaus möglich, dass Bitcoin Cash erneut auf so ein hohes Niveau - oder darüber hinaus - steigen könnte. Im letzten Bullenmarkt im Jahr 2021 konnte immerhin ein Preis von fast 1.400 US-Dollar pro Coin erreicht werden.

Grund 2: Bitcoin-Hype erneut entfacht

Auch wenn Bitcoin und Bitcoin Cash schon lange getrennt agieren, so profitiert der BCH-Token immer wieder davon, dass Bitcoin starke Zuflüsse erhält. Alleine in den letzten Wochen konnte Bitcoin wieder starke Zuflüsse erhalten, die den BTC-Coin zeitweise auf ein Preisniveau von über 69.000 US-Dollar pushen konnten.

Dabei gilt grundsätzlich: Geht es Bitcoin gut, dann können auch die Altcoins davon profitieren. Vielen Anlegern könnte auch der direkte Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash nicht unbedingt bekannt sein, weshalb alleine der Name bereits ein Grund ist, warum zusätzlich in den BCH-Token investiert wird.

Grund 3: Geringe Volatilität und eine steigende Marktkapitalisierung

Ein weiterer Grund, warum das Interesse an Bitcoin Cash in den kommenden Wochen erneut zunehmen könnte, ist die Stabilität und das gleichmäßige Wachstum, das die Kryptowährung in den letzten Wochen an den Tag gelegt hatte: Das Handelsvolumen blieb auf einem recht stabilen Niveau, während zeitgleich die Marktkapitalisierung des BCH-Tokens merklich ansteigen konnte. So liegt diese aktuell bei einem Wert von über 8,3 Milliarden US-Dollar, wodurch Bitcoin Cash immerhin auf Platz 14 des Krypto-Rankings geklettert ist. Das alleine ist für viele Anleger Grund genug, um sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin Cash (BCH) in den letzten 30 Tagen (Quelle: CoinMarketCap)

Auch der Preis selbst zeigte entsprechend keine besonders starke Volatilität, sondern konnte stetig über die vergangenen Wochen hinweg ansteigen. Ein so stabiler Kursgewinn ist häufig ein Zeichen dafür, dass viele Anleger Vertrauen in das Projekt haben und deshalb immer wieder neu investieren und ihre BCH-Token halten, ohne Gewinne zu realisieren. Zeitgleich kommen neue Investoren hinzu.

Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass viele Anleger langfristig planen, da die niedrige Volatilität eben keine kurzfristigen, hohen Gewinne ermöglicht. Investoren, die hingegen eher nach kurzfristigen Investitionsmöglichkeiten suchen, könnten mit einem der Meme-Coin-ICOs eher Erfolg haben. Diese Presale-Projekte bergen zwar ein gewisses Risiko, können mit der erhöhten Volatilität jedoch auch potenziell hohe Gewinne ermöglichen. Hierbei ist es ratsam, vor einer Investition das Do-Your-Own-Research-Prinzip (DYOR) zu verinnerlichen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

